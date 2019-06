Deux biotechs grimpent | Xior suspendue | Avis de broker sur AB InBev (+Briefing)

Le repli est le mot d'ordre ce jeudi matin sur les marchés européens. Le Bel 20 suit la tendance. Argenx et Bone Therapeutics se distinguent.

• Euronext Bruxelles

Les principaux indices européens ont opté pour le reflux ce jeudi matin, les incertitudes du commerce entre les USA et la Chine pensant encore une fois sur la tendance.

Argenx se distingue et grimpe de 5,7%. Kepler Cheuvreux a entamé le suivi de la biotech avec un conseil d’achat et un objectif de cours de 140 euros.

Proximus (+0,5%) et UCB (+0,1%) sont également dans le vert. Les autres valeurs de l’indice font du surplace ou sont en repli. Ontex (-1,4%) et Umicore (-1,4%) se disputent la lanterne rouge.

Hors Bel 20, c’est également une biotech qui est à l’honneur avec un bond de 10,8%. Bone Therapeutics a obtenu de bons résultats en phase d’étude IIA chez des patients ayant subi une procédure de fusion vertébrale . Notons encore les gains de Balta (+2,9%) et de Dexia (+2,3%).

Dans le bas du tableau, on épinglera la présence de MDxHealth (-2,8%), de Melexis (-2,1%) et de Sipef (-1,9%) qui a lancé un avertissement sur résultats.

• Le briefing actions belges

> Argenx : Kepler Cheuvreux a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 140 euros.

>Proximus , Telenet , Rossel, De Persgroep, Mediahuis, la RTBF, RTL, la VRT, et SBS vont étudier le partage de leurs données publicitaires. Objectif? Mieux cerner le consommateur. Et peser face à Google et Facebook qui s’accaparent 80% des revenus pubs en ligne. Notre article.