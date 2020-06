Deux brokers passent à l'achat sur UCB | Targets relevés sur Umicore (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont rebondi, ce mardi matin, dans la foulée de la clôture positive de Wall Street lundi après les annonces de la Réserve fédérale (Fed) sur son programme de rachats d'actifs qui ont rassuré des investisseurs inquiets d'une possible seconde vague épidémique.

Trois valeurs du Bel 20 gagnent aux alentours de 4%: Solvay , Barco et ING . Elles sont suivies par KBC (+3,6%), Aperam (+3,4%) et AB InBev (-3,1%).

Hors Bel 20, IBA grimpe de 5,1%, Bekaert de 4,9% et Recticel de 4,7% Dans la foulée de ses résultats annuels, Greenyard s’adjuge 2,3%.

Parmi les très rares replis, notons ceux de Quest for Growth (-1,2%) et Bone Therapeutics (-0,4%).

• Le briefing actions belges

>UCB et Amgen vont collaborer avec l'International Osteoporosis Foundation (IOF) pour soutenir son programme Capture the Fracture visant à réduire les fractures de la hanche et des vertèbres de 25% d'ici 2025. Le communiqué.