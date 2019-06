Deux valeurs du Bel 20 ex-coupon | Avis de broker sur Solvay (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Nouvelle ouverture en repli ce lundi matin sur les marchés européens en raison des tensions commerciales entre les USA et ses partenaires.

Ontex et AvH qui cotent ex-coupon sont lanternes rouges avec des reculs respectifs de 3,2% et 2,2%. Epinglons également les replis d’Aperam (-1,9%), de Barco (-1,7%) et d’Argenx (-1,4%). Toutes les valeurs de l’indice sont dans le rouge à l’exception de Colruyt (+0,2%).