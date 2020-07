Un deuxième aval américain en poche, Acacia voit son action flamber

L'action de la biotech Acacia Pharma flambait ce vendredi quelques minutes après l'ouverture de la séance. Le titre gagnait plus de 16% à 3,45 euros.

Dans les détails

La société va ainsi recevoir une ligne de crédit de 25 millions d'euros de son partenaire néerlandais Cosmo Pharmaceuticals. En retour, Acacia Pharma effectuera un paiement initial de 30 millions d'euros pour la licence de Byfavo à Cosmo, comprenant 15 millions d'euros en espèces et 15 millions d'euros en actions ordinaires Acacia Pharma. Les 10 millions d'euros de trésorerie nette qu'Acacia Pharma recevra aideront au financement du lancement du Byfavo sur le marché américain.

En mars dernier, Acacia indiquait que pour financer le lancement du Barhmesys et du Byfavo, elle devrait se financer via de la dette ou des actions nouvelles au cours de 2020.

Deuxième validation

En mars dernier, elle indiquait que pour financer le lancement du Barhmesys et du Byfavo, elle devrait se financer via de la dette ou des actions nouvelles au cours de 2020. Le lancement commercial des deux molécules est prévu au second semestre 2020.