Disney tire la Bourse de New York dans le vert

Le groupe de divertissement a publié mardi des résultats trimestriels moins mauvais que prévu, dégageant un bénéfice ajusté dans le contexte de la pandémie de coronavirus qui a entraîné la fermeture de parcs et de cinémas ainsi que l'annulation d'événements sportifs dans le monde entier. De son côté, le processeur de paiements Square a fait un bond de 6,85% après avoir enregistré une hausse de 64% de ses revenus au deuxième trimestre, les consommateurs ayant augmenté leurs achats en ligne et utilisé sa plateforme d'application Cash pendant la pandémie. Quant aux valeurs technologiques, Facebook a reculé de 0,30%, Microsoft de 0,14% et Netflix de 1,48%. De son côté, Amazon a pris 2,11%, tandis qu’Apple et Google ont gagné 0,36% et 0,59%.