Dividende optionnel? Préférez les actions au cash!

Décote

Le choix d’un dividende en actions est la plupart du temps une situation win-win pour l’entreprise et ses actionnaires. En créant de nouvelles actions, les entreprises évitent de devoir sortir du cash et augmentent leurs fonds propres. Elles peuvent ainsi investir davantage et se renforcer à long terme. Les actionnaires quant à eux bénéficient d’une décote et ne doivent payer ni la taxe boursière, ni les frais de transaction pour augmenter leur participation. Même si certains courtiers facturent des frais (minimes) aux clients optant pour un dividende en actions. Un inconvénient évident se situe au niveau de la dilution des actions: en d’autres termes, il faudra répartir les bénéfices futurs sur un nombre plus important d’actions.