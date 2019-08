Donald Trump assomme de nouveau Wall Street

La Bourse US a chuté vendredi, tout comme les cours du pétrole et les rendements obligataires, dans des marchés déstabilisés par une nouvelle escalade dans le conflit commercial entre les deux premières économies du monde. La Chine a annoncé son intention de relever les droits de douane sur environ 75 milliards de dollars (68 milliards d'euros) de produits américains. Le président américain, Donald Trump, a déclaré peu après préparer de nouvelles représailles et a "ordonné" aux entreprises américaines d'étudier la fermeture de leurs activités chinoises. Le Dow Jones a perdu 2,37% à 25.628,90 points. Le Nasdaq a reculé de son côté de 3% à 7.751,77 points. Le S&P 500 a perdu 2,59% à 2.847,11 points.

Les techs ont fini en forte baisse. Apple a reculé de 4,62%, Facebook de 2,36%, Amazon de 3,10%, Google de 3,18% et Netflix de 1,85%. Pour les semi-conducteurs aussi, la séance a été particulièrement difficile. Intel a ainsi perdu 3,89%, Qualcomm 4,71%, Broadcom 5,39%, Nvidia 5,27% et Micron Technology 4,06%. De leur côté, Caterpillar et General Motors ont perdu 3,25% et 3,22%.