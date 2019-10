Donald Trump booste l'action Euronav

Plus rien n’arrête l’ascension du cours de l’action Euronav . En un mois, elle s’est redressée de 41% à 9,3 euros à la Bourse de Bruxelles! L’essentiel de cette performance fait suite à différents événements intervenus au cours de cette période sur les marchés pétroliers. Il y a eu les attaques des installations pétrolières d’Arabie saoudite à la mi-septembre qui avaient mis KO durant plusieurs jours près de la moitié de la production pétrolière de ce pays. Mais aussi et surtout les sanctions prises par le président américain à l’encontre de plusieurs compagnies maritimes dans le monde , prises en flagrant délit alors qu’elles transportaient des cargaisons de pétrole iranien, cible d’un blocus de la part des Etats-Unis.

Une aubaine pour Euronav

Pour Euronav, dont les résultats s’étaient soldés en 2017 et 2018 et encore au 1er semestre de cette année sur un bilan négatif, le bond des prix du transport constitue une belle aubaine. Il avait acquis il y a 2 ans le transporteur américain Gener8 Maritime qui était à l’époque le plus gros deal jamais réalisé dans l’industrie maritime aux Etats-Unis. Pour cette acquisition, Euronav avait déboursé 1,7 milliard de USD et avait vu son niveau d’endettement doublé à 1,7 milliard de USD. La baisse du prix du fuel, qui rend les coûts du transport moins élevés pour les opérateurs, est aussi un facteur favorable à la compagnie belge.