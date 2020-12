DoorDash entre en bourse en fanfare

DoorDash, le plus grand service de livraison et de courses en ligne aux États-Unis, est entré sur le New York Stock Exchange en fanfare ce mercredi. Le titre a bondi de plus de 84% dès les premiers échanges. Le groupe avait fixé son prix d'introduction la veille à 102 dollars par action, alors qu'une semaine auparavant, la fourchette de prix avait été établie entre 90 et 95 dollars. La valorisation boursière de la société a dépassé 32 milliards de dollars alors qu'en juin, lors d'un tour de financement privé, elle ne valait que 16 milliards de dollars.