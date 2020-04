Double espoir pour les marchés (+débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont terminé la semaine en territoire positif, portés par l'espoir d'une reprise progressive de l'activité économique aux États-Unis et par la perspective d'un possible traitement contre le coronavirus. Ces deux éléments ont permis de reléguer au second plan la contraction historique mais sans surprise de l'économie chinoise au premier trimestre (-6,8%). "Globalement, nous avons eu une semaine un petit peu en dents de scie" mais qui "finit plutôt bien", résume auprès de l'AFP Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.