Douche froide pour AB InBev | UCB pavoise | Avis de broker sur Kinepolis, EVS et Greenyard (+Briefing)

Parmi les plus fortes baisses, pointons Van de Velde (-2,2%), dont le bénéfice a chuté de 30%, Xior (-1,9%), qui lance une augmentation de capital, et Asit Biotech (-2,7%). La Région wallonne va en appel contre l’homologation du plan de réorganisation.

Le briefing actions belges

> Greenyard revoit ses attentes annuelles à la hausse. Troisième trimestre solide pour Greenyard. Le spécialiste des fruits et légumes frais se félicite de la bonne tenue de ses deux divisions Fresh et Long Fresh "qui résulte en une hausse à deux chiffres (+10,3%) des ventes du groupe au T3 et au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2020/2021". Notre article.

>À tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Inflation en février. Résultats de Cofinimmo et Solvac après-bourse. Zone euro. Confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs en février (11h). USA. Commandes de biens durables en janvier (14h30). Résultats Moderna, Doordash, Beyond Meat, Airbnb et Nikola.