Douche froide pour D'Ieteren | Avis de broker sur AB InBev | Roularta à contre-courant (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Toutes les actions du Bel 20 sont dans le rouge. Les reculs les plus sensibles sont le fait de Barco (-3,2%), de Galapagos (-2,5%) et d’ AB InBev (-2,3%). Dans le camp de la résistance, citons Colruyt (-0,8%), Aperam (-1%) et AvH (-1,1%).

Le briefing actions belges

>L'e-commerce aux États-Unis plombe Balta . Le déploiement des activités de commerce en ligne de Balta aux États-Unis sont plus lentes et plus chères que prévu et pèse sur l'Ebitda. Le groupe passe le dividende et ne donne pas de prévisions pour 2020. Notre article.