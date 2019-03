Douche froide pour Proximus et Bekaert, D'Ieteren en mode turbo (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce vendredi matin, dans la foulée des places asiatiques, après un indicateur PMI chinois rassurant et au lendemain de l'annonce d'une croissance plus forte qu'attendu aux Etats-Unis fin 2018.

Proximus est durement sanctionné (-5%) dans la foulée de résultats 2018 conformes aux attentes et de perspectives 2019 stables. Solvay (+1,7%) est en tête des hausses en compagnie d’ Ontex (+1,5%) et d’ Aperam (+1,3%).

Hors Bel 20, les grands écarts constatés sont le fruit des résultats annuels annoncés jeudi soir et ce matin. D’Ieteren, Roularta et Mithra progressent respectivement de 7,1%, 4,2% et 2,3%. Par contre, chez Bekaert, on constate une forte baisse (-7%).