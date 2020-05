Douloureux rappel pour le secteur auto (débriefing actions européennes)

À Paris, après une ouverture en hausse, le CAC 40 a perdu 0,89%. A Londres, le FTSE 100 a cédé 0,77% et à Francfort, le Dax a avancé de 0,15%. L'indice EuroStoxx 50 a accusé une baisse de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,61%. Ce dernier avait pris 4,07% lundi, sa meilleure performance en pourcentage sur une séance depuis le 24 mars, après l'annonce par la société de biotechnologies américaine Moderna de premiers résultats positifs d'un candidat vaccin contre le Covid-19 et la présentation par la France et l'Allemagne d'un plan de relance de 500 milliards financé par des emprunts au niveau de l'Union européenne.