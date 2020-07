Doutes sur la reprise économique (débriefing actions européennes)

Les marchés boursiers européens ont battu en retraite mardi, les investisseurs ayant réagi à des perspectives plus défavorables pour l'économie de la zone euro. En clôture, les principaux indices nationaux se sont repliés: le Cac 40 a perdu 0,74%, le Dax a cédé 0,92% et le FTSE 100 a abandonné 1,53%.

D'après les prévisions de la Commission européenne, l'économie de la zone euro devrait se contracter de 8,7% cette année, contre une précédente estimation de -7,7%. Le redressement attendu en 2021 serait de 6,1% au lieu des 6,3% anticipés auparavant. L'exécutif européen précise aussi que la crise accentuera encore davantage les inégalités entre les pays les plus riches et les autres au sein de la zone euro: le produit intérieur brut (PIB) allemand devrait baisser de 6,3% cette année alors que ceux de la France, de l'Italie et de l'Espagne devraient chuter de plus de 10%.