Dow, Nasdaq et S&P 500 terminent sur des records

Les marchés américains ont terminé dans le vert ce jeudi, saluant les résultats des élections sénatoriales en Géorgie et la perspective d'un soutien économique.

La Bourse US a conservé son optimisme jeudi après la validation de la victoire de Joe Biden à la présidentielle qui apporte aux marchés de la clarté et la perspective d'un soutien économique, en dépit des violences de la veille au Capitole. Les trois principaux indices de Wall Street ont grimpé à de nouveaux records historiques. Le Dow Jones a inscrit une hausse de 0,69% à 31.041,13 points, déjà son deuxième record de l'année 2021. Le Nasdaq a tiré le marché, terminant sur un bond de 2,56% à 13.067,48 points, un nouveau record. Le S&P 500 n'était pas en reste, inscrivant un plus haut à 3.803,79 points, en progrès de 1,48%.