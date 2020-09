Drahi veut sonner la fin de l'histoire boursière d'Altice

Patrick Drahi veut faire cavalier seul. L'homme d'affaires français a lancé une offre d'acquisition sur Altice Europe en vue de retirer le groupe de télécom et de médias, maison-mère de SFR, de la Bourse d'Amsterdam. Drahi, fondateur et principal actionnaire d'Altice Europe, propose d'acheter les actions qu'il ne détient pas à un prix de 4,11 euros par titre, ce qui représente un montant total de 2,5 milliards d'euros et valorise l'ensemble du groupe à 4,9 milliards d'euros.