Du beau monde pour le rachat de la Bourse de Milan

Euronext a confirmé le dépôt d'une offre sur l'opérateur de la Bourse de Milan. L'opérateur rejoint ainsi Deutsche Börse dans la course au rachat de la bourse italienne.

L'opérateur paneuropéen de bourse Euronext passe à l'action. Après avoir confirmé la semaine dernière discuter d'un possible rachat de la Bourse de Milan, Euronext a déposé ce lundi matin une offre non contraignante pour mettre la main sur Borsa Italiana. L'offre, dont le montant n'a pas été communiqué, est réalisée en partenariat avec la banque publique italienne Cassa depositi e prestiti (CDP) et la banque privée Intesa Sanpaolo.