Du rouge sur l'ensemble du Bel 20 (Débriefing actions belges)

Séance cauchemardesque à la Bourse de Bruxelles où le Bel 20 a fondu de plus de 2%, réduisant à néant une grande partie des gains accumulés depuis le début du mois.

Aedifica était la valeur la plus matraquée. La société immobilière cote ex-dividende et ex-droit de souscription pour son augmentation de capital qui a débuté ce jeudi, de quoi lui faire perdre 6,80% sur la séance et près de 13% depuis le début du mois.