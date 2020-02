EDF fait bondir les "utilities" (débriefing actions européennes)

Les principaux indices boursiers en Europe ont clôturé autour de leur point d'équilibre ce vendredi. Il y a certes "une approche peut-être un peu plus prudente" sur les marchés en raison de l'épidémie de Covid-19 "mais malgré tout, ceux-ci résistent bien à toutes les mauvaises nouvelles", a souligné auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque. "Il y a beaucoup de sérénité et de distance dans les marchés, qui n'ont jamais cédé à la panique" ni connu "de mouvements violents à la baisse" depuis le début de la crise.

Le DAX allemand a reculé de 0,01%, le CAC 40 de 0,39% et le Footsie britannique de 0,58%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté lâché 0,13%, tiraillé entre le secteur des "utilities" (+1,42%) et ses valeurs bancaires (-0,70%).

Le titre EDF a signé la plus forte hausse en Europe (+9,68%). L'électricien a annoncé un bénéfice net multiplié par plus de quatre en 2019, gonflé comptablement par des résultats financiers liés à la bonne performance des marchés financiers. Il a ainsi atteint 5,2 milliards d'euros, contre 1,2 milliard un an auparavant. Pour 2020, EDF se montre optimiste et table sur un ebitda dans une fourchette de 17,5 à 18 milliards d'euros. Cette année devrait en effet bénéficier de conditions de prix favorables et de la hausse des tarifs réglementés en France.