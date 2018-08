EVS et MDxHealth sur le banc des punis (+Briefing actions)

Ouverture dans le rouge ce jeudi pour les marchés actions en Europe malgré les avancées dans les discussions commerciales entre les USA et le Canada.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse ce jeudi en dépit des records successifs affichés à Wall Street, qui a profité des avancées dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et le Canada.

Trois valeurs perdent plus d’un pourcent : Aperam (-1,5%), Argenx (-1,3%) et Telenet (-1,3%). Pour cette dernière, un broker a pourtant relevé son objectif de cours. Seules ING (+0,3%) et Ageas (+0,1%) tirent leur épingle du jeu.