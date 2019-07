EVS profite d'un contrat | AB InBev reprend ses esprits (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Comme souvent lorsque les nouvelles en provenance de la Chine sont mauvaises, Aperam se replie (-2%) et occupe la dernière place du Bel 20. Elle est suivie par Barco (-0,9%) qui publie ses résultats semestriels demain avant Bourse.

Telenet est en tête des hausses (+0,6%). AB InBev (+0,5%) et WDP (+0,3%) lui tiennent compagnie.

Pointons encore les progressions de Mithra (+1,4%) et de Kinepolis (+1,1%).

Dexia (-3%), Asit Biotech (-1,8%) et IBA (-1,6%) sont en queue de peloton.

• Le briefing actions belges

>Le retrait de l'IPO d' AB InBev , un parmi 162 autres. L’annulation de l’introduction en Bourse de la filiale Apac du brasseur s’inscrit dans un courant régulier et très… asiatique. Notre article .

>La participation de Waterland Private Equity Find VI et Filiep Balcaen dans Fagron est passée sous le seuil de déclaration de 25% après la cession d’actions. L’action de concert entre Fagron et ces deux actionnaires est caduque.

>La participation de Capfi Delen Asset Management dans Resilux est passée sous le seuil de 3% et atteignait 2,92% à la date du 5 juillet.

>A tenir à l’œil ce mercredi. USA. Mises en chantier et permis de bâtir juin 14h30. Live Beige de la Fed 20h. Résultats : IBM, Bank of America et Netflix.