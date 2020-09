EasyJet ne décolle plus (Débriefing actions étrangères)

Les marchés européens ont repris des couleurs au lendemain d'une séance nerveuse qui a vu les principaux indices du Vieux Continent suivre le Nasdaq dans son mouvement baissier. Les investisseurs européens gardaient aussi en tête le rendez-vous très attendu ce jeudi à la BCE, espérant que l'institution de Francfort calme les marchés et confirme son engagement à rester durablement accommodante.

Dans le contexte actuel de volatilité et de méfiance sur les valeurs technologiques, les titres défensifs avaient la cote. Le secteur des télécoms et celui des services aux collectivités ont ainsi fait le plein de confiance. Orange, Altice ou British Telecom ont signé des hausses de plus de 4% .