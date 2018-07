Econocom passe sous le milliard d'euros de capitalisation boursière

L’entreprise vit une véritable descente aux enfers en Bourse. Rien que sur les 4 dernières semaines, l’action a perdu plus de 25%. Les résultats semestriels pourraient décevoir les investisseurs.

Que se passe-t-il avec Econocom? La société, spécialisée dans les services liés à la transformation digitale des entreprises, subit depuis plusieurs séances une large déconvenue en Bourse . L’action a encore perdu jusqu’à 10% ce mardi, dans des volumes cinq fois plus importants que sur les six derniers mois.

À y regarder de plus près, la chute a démarré il y a quelques mois déjà mais s’est amplifiée ces dernières semaines. Et la note publiée lundi par Kepler Cheuvreux peut nous apporter les premières explications. " Nos derniers contacts avec la société suggèrent des perspectives sombres pour le premier semestre ", résume l’analyste Thomas Poutrieux, qui a réduit son objectif de cours à 4,60 euros contre 5,40 euros précédemment. Il a également revu à la baisse ses prévisions de résultat opérationnel (Ebit) de 6% pour l’exercice en cours. Sa recommandation est maintenue à "réduire".

Profit warning en vue?

La prudence de Thomas Poutrieux interpelle à plus d’un titre. Premièrement, c’est le seul analyste parmi ceux qui suivent l’action à avoir un avis négatif sur Econocom. Les deux tiers recommandent de l’acheter, avec un objectif de cours moyen de 6,92 euros. Ce qui signifie un potentiel haussier de 57,3% par rapport au cours de lundi soir.

"Sur le plan de la rentabilité, les perspectives sont beaucoup plus sombres"

Ensuite, Thomas Poutrieux s’attend une plus forte croissance au deuxième trimestre par rapport au premier, avec une croissance organique de 9,6% contre 3,2%. "Cependant, prévient-il, les perspectives sont beaucoup plus sombres sur le plan de la rentabilité". L’analyste s’attend à un résultat opérationnel courant de 58,5 millions d'euros au premier semestre. "Ce qui signifie que la marge opérationnelle pourrait baisser de 60 points de base à 4,4%". Et c’est là que se trouve la pierre d’achoppement.