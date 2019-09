Elia et Aedifica rejoindront 16 autres valeurs belges dans le Stoxx 600

Fait nouveau, les deux valeurs sélectionnées ne sont pas issues cette fois de l’indice Bel 20. A ce jour, les 16 actions belges (auxquelles on peut ajouter celle du bancassureur néerlandais ING) qui font partie du Stoxx 600 sont toutes locataires du Bel 20. Il n’y a que Barco , Aperam et Ontex à avoir un siège dans le Bel 20 et à ne pas faire partie du Stoxx 600.

Elia, qui était entrée en Bourse au terme d’une IPO qui s’est déroulée en mai 2005 au prix de 26,50 euros par action , a achevé la séance de ce mardi à 76 euros. Aedifica, qui a de son côté été introduite en Bourse un an plus tard au prix de 41 euros par action , a clôturé à 102,8 euros.

Futurs candidats aussi au Bel 20

Elia avait déjà été introduite dans le Bel 20 en mars 2012 et retirée de cet indice 5 ans plus tard . N’anticipons cependant pas trop vite. Bien de l’eau peut en effet couler sous les ponts d’ici le moment de la révision de l’indice Bel 20, prévue pour le début de l’année prochaine.

L’immobilier a la cote

Pour revenir au Stoxx 600 , l’introduction d’Aedifica portera à 3 le nombre de sociétés immobilières réglementées belges (SIR) à évoluer dans sa composition. Sur les 600 valeurs liées à cet indice, Aedifica devrait occuper quelque chose comme la 570 e place du classement des plus importantes capitalisations de l’indice, et Elia la 420 e place. La capitalisation boursière totale d’Aedifica est de 2,52 milliards d’euros. Celle d’Elia s’élève à 5,2 milliards.

Aedifica et Elia entreront dans le Stoxx 600 en compagnie de 8 autres valeurs. Signe des temps, la sélection des valeurs par les gestionnaires de cet indice confirme l’intérêt des investisseurs actuellement pour tout ce qui a trait à l’immobilier. Les actions de ce secteur d’activité ont la part belle. Outre Aedifica donc, on trouve Allreal Holdings (construction), Alstria Office REIT et Immofinanz (promoteur). Altice Europe, CTS Eventim et Nexi Spa sont les autres actions sélectionnées.