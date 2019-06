Elia suspendue | Argenx et MDxHealth à contre-tendance (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Vers 9h05, le Bel 20 se contractait de 0,34% et l’indice des valeurs cotées en continu de 0,20%.

AB InBev (-0,9%) et Umicore (-0,8%) affichent les baisses les plus sensibles au sein de l’indice de référence. Une poignée de valeurs évoluent à contre-tendance. C’est le cas d’Argenx (+1,3%), d’Ontex (+0,9%) et de Galapagos (+0,2%).