En Europe, pas de FANG, mais des GRANOLAS

Les gains depuis 2007

Le secteur de la santé , qui regroupe GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, NovoNordisk, AstraZeneca et Sanofi, a gagné 388% sur la période. Celui des biens de consommation , qui rassemble Nestlé, L’Oréal et LVMH, a pris 385% , et la technologie , dont SAP et ASML font partie, a avancé de 355% . Les banques n’ont progressé que de 50% , les télécoms de 84% et l’énergie de 48%. Le Stoxx 600, sur la même période, a pris 220%.

"Il y a 20 ans, au début des années 2000, les dix plus grosses sociétés en Europe appartenaient toutes au secteur des télécoms et de l’énergie, avec comme seule exception HSBC (une banque). Dix ans plus tard, au début des années 2010, les banques, les télécoms et l’énergie figuraient encore parmi les plus grandes entreprises européennes, mais elles ont été rejointes par des sociétés à croissance plus stable: Nestlé et trois sociétés pharmaceutiques (Novartis, Roche et GSK)", relèvent les analystes. "Ce changement résulte d’un environnement de faible taux d’intérêt et une plus forte aversion au risque qui ont caractérisé le monde après la crise financière", ajoutent-ils.