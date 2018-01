Encore un trou d'air pour Balta (+Briefing actions)

Les principaux indices européens affichent de beaux gains ce vendredi midi malgré la hausse de l'euro face au billet vert.

• La tendance

Les principaux indices européens progressent dans le vert ce vendredi midi alors que l’euro tient la dragée haute au dollar. On attend la confiance des consommateurs américains cet après-midi.

A Bruxelles, le Bel 20 et l’indice des valeurs cotées s'adjugeaient respectivement 0,29% et 0,25% à l'approche de midi.

Umicore est sous pression avec un recul de 1,3%. Galapagos est en tête des hausses avec un gain de 2,15%, suivie par UCB (+1,26%) et Telenet (+1,23%).

Hors Bel 20, Balta perd plus de 6%. Carpetright qui opère dans le même secteur d'activité a émis un avertissement sur résultats ce matin. IBA, pour sa part, fait l'objet de prises de bénéfices après son bond de plus de 8% la veille. Dans les biotechs, Mithra grimpe de 4% et Curetis de 6,35%

Real Dolmen grimpe de plus de 4,8% après une note positive de KBC Securities.

• Le briefing actions

>Ageas : HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avant. L’objectif de cours passe toutefois de 43 euros à 44 euros.

>ING : Mediobanca a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformer" avant. L’objectif de cours reste à 17 euros.

>KBC : Mediobanca a relevé son objectif de cours à 81 euros contre 76 euros avant. La recommandation reste à "surperformer".

>Telenet : Barclays a relevé son objectif de cours à 75 euros contre 74 euros avant. La recommandation reste à "surpondérer".

>Proximus : Barclays a réduit son objectif de cours à 32 euros contre 33 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>AB InBev : DZ Bank a réduit son objectif de cours à 109 euros contre 117 euros avant. La recommandation reste à "acheter ".

>Bois Sauvage : KBC a relevé son objectif de cours à 384 euros contre 335 euros avant. La recommandation reste à "conserver"

>RealDolmen: KBC a relevé son objectif de cours à 37 euros contre 32 euros avant. La recommandation reste à" "acheter".

>La participation de JPMorgan Chase dans TiGenix est passée sous le seuil des 3% le 9 janvier pour s’élever à 0,45%.

>A tenir à l’œil ce vendredi. Belgique. Confiance des consommateurs janvier à 15h. USA. Confiance des consommateurs janvier à 16h.