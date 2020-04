Encore une biotech en vedette | Avis de brokers sur AB InBev et Ahold Delhaize (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Au sein du Bel 20, WDP (+1,8%) et Telenet (+1,9%) se démarquent. Le groupe télécoms publie ses résultats trimestriels plus tard dans la semaine. AB InBev (+1,6%) et ING (+1,4%) suivent. Un broker a réduit son objectif de cours sur le brasseur.