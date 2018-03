Engie et AB InBev font monter le Bel 20

Les bons résultats d’Engie et une offre d’acquisition dans le secteur brassicole, qui a dopé AB InBev, ont contribué à la plus nette hausse du Bel 20 en un mois.

La Bourse de Bruxelles a enregistré sa meilleure séance depuis un mois jeudi. Le marché belge a bénéficié d’un contexte financier favorable en Europe, avec, d’une part, le maintien d’un ton accommodant de la Banque centrale européenne malgré la suppression de sa référence à la possibilité d’augmenter ses achats d’actifs et, d’autre part, l’annonce de Donald Trump au sujet de la possibilité de ménager des alliés des Etats-Unis dans la mise en œuvre des tarifs douaniers envisagés sur l’importation d’acier et d’aluminium. Dans ce contexte porteur, le Bel 20 a clôturé en hausse de 1,15%. Il faut remonter au 7 février pour trouver une progression plus élevée.