Engie pèse sur le Bel 20, avis de broker sur KBC et Ontex (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère baisse ce mercredi, dans un contexte toujours dominé par les inquiétudes sur la croissance mondiale, tandis que les rendements obligataires marquent le pas après de nouvelles critiques de Donald Trump visant la Fed et que le dollar cède du terrain.

Engie qui cote ex-dividende ce mercredi recule de 2,8% et pèse sur le Bel 20. On notera également les replis d’Ontex (-1,1%) et de Solvay (-0,7%). Un broker a réduit son objectif de cours sur Ontex.