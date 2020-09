Entrée en bourse décevante pour la branche énergie de Siemens

À l'ouverture, les actions de Siemens Energy, qui réunit l'activité historique du groupe de construction de turbines, mais aussi le gaz, le pétrole, l'éolien et la transmission d'énergie, s'échangeaient à 22,01 euros . Sa valorisation s'élevait à 15,9 milliards d'euros , en dessous des prévisions des consensus d'experts, qui prévoyaient une capitalisation entre 17 et 24 milliards d'euros .

Changement stratégique

Annoncée il y a un an, la séparation de cette branche avait fait l'effet d'un coup de tonnerre , le domaine de l'énergie étant l'activité historique de l'entreprise. Elle s'inscrit dans la stratégie de Siemens de tourner le dos à l'industrie lourde , où le groupe munichois a ses racines, pour miser sur la vague du numérique dans l'industrie manufacturière, plus rentable. Comme tous les conglomérats, Siemens souhaite aussi se délester, pour gagner en souplesse.

Après Osram et Siemens Healthinneers, Infineon et Epcos, c'est la cinquième entrée en bourse d'une filiale de Siemens depuis le début des années 2000. "Il s'agit de la plus grosse entrée en bourse de l'année en Europe", estime Konstantin Oldenburger, analyste pour CMC Market.