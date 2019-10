Espoirs d'un accord de Brexit (débriefing actions européennes)

Les actions européennes ont accentué leurs gains en fin de séance, à cause d'informations évoquant l'imminence d'un possible projet d'accord sur le Brexit. Des avis d'analystes ont influencé les cours.

A Francfort, l'action Wirecard a plongé de 12,82%. Le Financial Times, qui avait déjà ciblé le groupe technologique allemand en début d'année pour des pratiques frauduleuses alléguées au sein de la plateforme asiatiques du groupe à Singapour, a publié un nouvel article ce mardi, où il est question de "pratiques suspectes de comptabilité". Il est question d'une augmentation artificielle du chiffre d'affaires et du bénéfice à Dubaï et en Irlande, où la fiscalité est plus favorable aux entreprises. Selon le FT, cela remet en question les pratiques comptables et le modèle économique du groupe allemand.