Espoirs de soutien des autorités (débriefing actions européennes)

Les indices boursiers, qui avaient fléchi en début d'après-midi, se sont redressés dans l'espoir de nouveaux stimulus budgétaires et monétaires. Les cours des groupes énergétiques Engie et RWE ont progressé.

Après avoir effacé une bonne part de leurs gains en milieu de séance, certains indices étant même passés en territoire négatif, les places boursières européennes ont redressé la barre. Finalement, le bilan de la séance est positif. À Paris, le Cac 40 a pris 0,11%. À Francfort, le Dax a grimpé de 1,24%. Et à Londres, le FTSE 100 a avancé de 1,01%.

Parmi les valeurs en vue, Engie a gagné 1,41%. Le titre avait souffert en début de semaine, perdant jusqu'à 6,4% en trois jours à cause de mauvais résultats trimestriels dus à une baisse de la demande énergétique sur fond de pandémie et de températures élevées. Mais lors de l'assemblée générale, jeudi, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a évoqué "l'intention de rétablir le paiement d'un dividende", dont le montant sera laissé à l'appréciation de la direction.

ABN Amro a perdu 3,41%. Les résultats du groupe, publiés mercredi, continuent à inquiéter. Berengerg a réduit son objectif de cours de 8,50 à 6,70 euros en maintenant son avis à "conserver". Jeudi, Citigroup avait abaissé sa recommandation à "neutre" au lieu d'"acheter", le prix cible passant de 10,30 à 6,50 euros. Bank of America juge quant à elle qu'ABN Amro est plus vulnérable que les autres banques européennes aux faibles taux d'intérêt et à la chute des prix pétroliers.