Espoirs persistants d’un plan de relance à Wall Street

La Bourse US a clôturé en hausse vendredi, continuant de miser sur les espoirs d'un accord sur des mesures de soutien à l'économie américaine, alors que s'éloignait, pour l'instant, la perspective d'une élection présidentielle contestée le 3 novembre. Le Dow a gagné 0,57% à 28.586,90 points. Le Nasdaq est monté de 1,39% à 11.579,94 points. Le S&P 500 a pris 0,88% à 3.477,13 points. La veille, le Dow avait gagné 0,43% pour atteindre son niveau le plus haut en un mois alors que les investisseurs guettaient déjà les progrès dans les discussions sur le plan de soutien.

Les investisseurs se sont également préparés à se concentrer sur les résultats d'entreprises attendus dès la semaine prochaine. En outre, le marché a salué les progrès dans les traitements du Covid-19 après la parution d'un article dans le New England Journal of Medicine selon lequel le remdesivir de Gilead Sciences avait conduit à "des améliorations cohérentes et cliniquement significatives" chez les patients atteints de coronavirus. Le titre Gilead a grimpé de 0,82%. De son côté, Microsoft a signé la meilleure performance du Dow, prenant 2,48%.