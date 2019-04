Essayez un nouveau CEO ou donnez-lui une belle-mère

Vaesen a dû quitter sa fonction chez le géant des fruits et légumes Greenyard , mais cela n’a pas changé grand-chose. L’actionnaire principal Hein Deprez a repris les commandes, sans pour autant réussir à redresser les résultats, en chute libre. Sous la pression des banques, Hein a dû accepter l’aide de Marc Zwaaneveld , spécialisé en restructurations . L’entreprise a supprimé 422 emplois, vendu sa branche de production de terreau, et celle de légumes en conserve est mise en vente. Les résultats ne seront publiés que le 4 juin, car Greenyard clôture son exercice le 31 mars.

Le palmarès de Nyrstar n’est pas davantage connu. Le groupe spécialisé en zinc a reporté la publication de ses chiffres à la fin avril, car il travaille à la restructuration de son capital. Nyrstar se trouve dans une situation comparable à celle de Greenyard, mais avec un trou encore plus profond. Le taux d’endettement représente 17 fois le bénéfice brut d’exploitation, contre 5 à 6 fois chez Greenyard. Himar Rode, le CEO de Nyrstar, a dû lui aussi accepter l’aide d’une "belle-mère" en la personne de Martyn Konig, nommé " président exécutif " par l’actionnaire principal Trafigura et chargé des activités opérationnelles et de la recherche de capitaux.