Euphorie autour de Galapagos | AB InBev limite la casse (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Après son accord avec Gilead annoncé dimanche soir, Galapagos bondit de 16% à 148,7 euros. JP Morgan a relevé son objectif de cours sur la valeur à 165 euros. Suivent, de très loin, Solvay (+2%), Aperam (+1,9%) et Umicore (+1,8%).

Hors Bel 20, les biotechs Oxurion et Mithra débutent bien la semaine avec des gains respectifs de 4,4% et 2,3%. Dans le même compartiment, Acacia Pharma fait l’objet de prises de bénéfice (-8,2%). Pointons encore les reculs de Hamon (-3,2%) et de Leasinvest (-1,4%).