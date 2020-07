Euronav continuer à miser sur le stockage en mer

Compte tenu de cette opération, Euronav détient à présent 3,78%. Il peut monter jusqu'à 10%. Les analystes d'ING estiment que le groupe belge poursuivra cette stratégie. Selon eux, le marché est trop négatif pour Euronav parce que les investisseurs se focalisent trop sur le risque de baisse des tarifs de fret, alors que le transporteur a déjà conclu des contrats pour trois à six mois, voire un an, à des fins de stockage offshore.

Les analystes d'Evercore ISI et EA Gibson Shipbrokers, cités par l'agence Bloomberg, jugent quant à eux que cette stratégie consistant à stocker le pétrole sur les navires, faute de capacités de stockage suffisantes à terre, n'a plus beaucoup d'avenir. L'engouement pour le stockage en mer a atteint un pic au moment où les cours du brut sont brièvement passés en territoire négatif à cause du manque de débouchés pour l'or noir produit, dû à une offre largement excédentaire. Cette situation est terminée depuis que l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et ses pays alliés ont décidé de réduire leur production de manière drastique.