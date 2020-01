Euronav déçoit, Curetis bondit grâce au coronavirus (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a reculé ce jeudi, la multiplication des cas d'infection au coronavirus apparu en Chine et les craintes de conséquences économiques importantes et durables favorisant de nouveau l'aversion au risque. Le Bel 20 a lâché 0,94% à 3.927,86 points.

Ontex a signé l'une des seules progressions de l'indice et aussi le plus fort rebond, avec un gain de 1,77%. La société immobilière réglementée (SIR) Cofinimmo a elle aussi progressé de 0,14%.

Barco a signé la plus forte baisse (-2,18%). Les valeurs cycliques et bancaires se sont à nouveau retrouvées parmi les plus forts reculs du jour. Aperam a lâché 1,53%, KBC 0,77% et ING 0,59%.