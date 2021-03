Euronav et Exmar distingués, feu vert pour Mithra (débriefing actions belges)

Aperam a profité du rebond des valeurs minières en Europe, portées par des perspectives économiques encourageantes aux États-Unis. Le titre a gagné 3,85% et a signé la meilleure progression du Bel 20 ce vendredi.

Sur le marché élargi, Euronav a bondi de 6,36%. L'action a signé l'une des meilleures progressions de la Bourse de Bruxelles alors que le blocage du canal de Suez fait grimper les prix de livraison du pétrole après l'échouement mardi du porte-conteneurs Ever Given, long de 400 mètres. Depuis lors, les opérations de remorquage dans le canal se poursuivent et plusieurs navires commencent à être détournés vers d'autres voies navigables. Exmar en a aussi profité. Parmi les autres fortes progressions du jour, la biotech Nyxoah a gagné 4,85%.