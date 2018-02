Euronav moins exubérant que les analystes sur l'évolution de ses bénéfices

Plus d’un mois après son annonce, le projet de rachat de l’Américain Gener8 Maritime par l’Anversois Euronav continue à retenir l’attention des analystes. Cette fois, c’est la banque Morgan Stanley qui a consacré une note à cette opération. Fotis Giannakoutis qui la signe se montre plutôt optimiste envers le spécialiste belge du transport par mer de pétrole. En témoigne: la hausse du rating qu’il assigne à son action. Il recommande désormais de la "surpondérer".

75 navires

Pour mémoire, un VLCC est catégorisé dans les supertankers, ces plus grands navires ayant une capacité de transporter plus de 250.000 tonnes. Ils peuvent par exemple transporter jusqu’à 2 millions de barils de pétrole.

Plus fondamentalement, Fotis Giannakoulis salue le rapprochement d’Euronav et de Gener8 Maritime. Ce dernier deviendra une filiale à part entière du transporteur belge d’ici le début de l’été prochain. "Elle fera d’Euronav le premier tanker indépendant au monde". Celui-ci détiendra une flotte de 75 navires modernes composée de 44 VLCC et de 28 Suezmax pouvant transporter jusqu’à 18 millions de tonnes.