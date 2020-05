Euronav surprend, Celyad à l'abri (Débriefing actions belges)

AB InBev a pris 1,36% après la publication de ses résultats. Le brasseur belgo-brésilien a terminé les trois premiers mois de l’année sur une perte nette. Il a dit s’attendre à un deuxième trimestre plus difficile encore en termes de volumes, mais entrevoit une amélioration en Chine et en Corée du Sud.

GBL a gagné 2,89%. Le holding a clôturé le premier trimestre avec des "cash earnings" (dividendes de ses participations, charges opérationnelles et intérêts) en hausse, passés de 100 à 161 millions d’euros par rapport à la même période l’an passé.

Sur le marché élargi, Euronav a pris 2,69%. Le groupe maritime a enregistré un premier trimestre record avec des revenus qui s’élèvent à 416,7 millions de dollars, contre 232,6 millions un an plus tôt. Le bénéfice est multiplié par plus de dix, passant de 19,5 millions de dollars à 225,6 millions. Le groupe explique ces chiffres solides par la forte dynamique sous-jacente du secteur des tankers.