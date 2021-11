Euronext mise gros sur son achat de la bourse de Milan

Euronext a dévoilé ce lundi sa stratégie pour les trois prochaines années. Le groupe, qui opère les bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Porto, Dublin, Oslo et Milan, a choisi la capitale de la mode pour présenter ses grandes lignes directrices. Depuis le bâtiment historique de Borsa Italiana, le Palazzo Mezzanote, au cœur du quartier des affaires de la ville, la société a annoncé viser jusqu’en 2024 entre 3 et 4% de croissance de revenus par an, contre 2 à 3% lors de la présentation de la stratégie 2018-2022.