Euronext s'offre Borsa Italiana pour plus de 4 milliards d'euros

Euronext rachète à LSE les 100% que l'opérateur londonien détient dans la Borsa Italiana. La Bourse d'Amsterdam, de Bruxelles et Paris affirme que cette opération boostera ses résultats.

Les rumeurs circulant ces derniers jours sont confirmées. Euronext acquiert la Borsa Italiana et crée ainsi un "leader européen dans l'infrastructure de marché" .

"La direction et le conseil d'administration d'Euronext ont approuvé à l'unanimité cette opération qu'ils jugent dans l'intérêt d'Euronext, de ses actionnaires et des autres parties prenantes."

Euronext indique que le financement de l'opération sera entièrement garanti par un crédit pont et un financement long terme (trésorerie disponible, nouvelles dettes et nouvelles actions émises via un placement privé).