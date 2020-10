Euronext victime de ses emplettes (débriefing actions étrangères)

Hormis Londres et Bruxelles, les principales places boursières européennes sont parvenues à aller de l'avant, confiantes sur une issue favorable quant au plan de relance américain.

Le CAC 40 (+0,66%) et le DAX (+0,67%) ont passé le plus clair de la séance dans le vert. À Londres, le FTSE 100 (-0,25%) n'a pas eu cette chance et a été freiné par le repli des valeurs pétrolières.