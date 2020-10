Exmar met les gaz | Avis de brokers sur Colruyt, KBC et Kinepolis (+Briefing)

La crise sanitaire et les incertitudes sur le plan de relance aux États-Unis pèsent sur les marchés européens qui ont ouvert dans le rouge ce mardi matin.

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse, ce mardi matin, alors que l'aggravation de la crise sanitaire et les incertitudes sur le plan de relance budgétaire aux États-Unis suscitent des inquiétudes pour la reprise économique mondiale.

Solvay (-1,5%) et Proximus (-1,3%) sont lanternes rouges au sein du Bel 20. On relèvera également les baisses de Cofinimmo (-0,7%), de GBL (-0,6%) et d’Umicore (-0,6%).