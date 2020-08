ExxonMobil quitte le Dow Jones

Ces changements sont motivés par la décision du géant de l'informatique Apple , dont la capitalisation financière a franchi la barre symbolique des 2.000 milliards de dollars, de scinder son titre en quatre . Cette division, qui surviendra le 31 août, fait baisser le poids du fabricant de smartphones au sein du Dow Jones , indice calculé en fonction du prix des actions des 30 sociétés qu'il représente, et non sur leur capitalisation boursière, comme dans le S&P 500.

La fin d'une époque

Pour ExxonMobil, cette sortie du Dow Jones marque la fin d'une époque. La société était présente dans l'indice depuis 1928 via une des sociétés l'ayant précédée, la Standard Oil of New Jersey. Le groupe pétrolier, qui était encore la plus grosse entreprise au monde en terme de capitalisation boursière en 2011, était le plus ancien membre de l'indice.