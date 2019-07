Fagron décroche, AB InBev applaudi (Débriefing actions belges)

Fagron signe la plus forte baisse du jour. Waterland et Baltisse, deux actionnaires de la société, ont placé plus de 7 millions d'actions Fagron leur permettant de récolter plus de 115 millions d'euros et de réduire leur participation à plus de 20%. Le titre, suspendu la veille dans l'attente du résultat de ce placement privé, a perdu 8,93%.