Fagron dépasse les attentes

Le spécialiste des préparations en pharmacie, Fagron , a le vent en poupe. Il affiche au premier trimestre des ventes en croissance plus importante qu'attendue (à taux de change constants). Il est donc prêt pour l'accélération de croissance promise. La croissance a atteint 6,8%. Les analystes de Degroof Petercam tablaient sur 5,3%.

Fagron avait déjà fait état d'une croissance plus rapide en 2017 avec + 1,2% au premier semestre et + 4% au second.