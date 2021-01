Ferveur autour de l’IPO du rival chinois de TikTok

Il s’agit ni plus ni moins de la plus grosse introduction en bourse d’une plateforme web depuis celle d’Uber en mai 2019. Filiale du géant Tencent, l’application de partage de courtes vidéos Kuaishou entend lever entre 4,9 et 5,4 milliards de dollars dans le cadre de son entrée prévue le 5 février prochain à la Bourse de Hong Kong. Un montant qui pourrait même dépasser les 6 milliards de dollars en cas d’exercice d’une option de surallocation et valoriser la société de 55 à plus de 60 milliards de dollars.